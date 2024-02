Totes les claus que hem de tenir en compte si volem buscar un pis

El darrer informe publicat pel portal immobiliari Fotocasa apunta que Barcelona és la ciutat de l'Estat on el preu del lloguer per metre quadrat va ser més elevat durant l'any 2023. Més enllà de l'encariment, també poden sortir altres conflictes a l'hora de buscar habitatge: problemes amb els veïns, sorolls, defectes en la construcció... A més, en el cas de les hipoteques ens podem trobar amb clàusules amagades o inclús un deute de l'anterior propietari. Per explicar tot això, el 'personal shopper' immobiliari, CEO de Nexitum i corresponsable del seminari "Las 7 puertas. Cómo comprar tu viviendayacertar" visita 'La Brúixola' acompanyat de la Maria Mallo, que fa tres anys que busca pis després d'una mala experiència: "Vam comprar un habitatge amb tota la il·lusió del món i va ser un desastre", reconeix. Explica que va haver de fer front a problemes econòmics i tècnics de l'immoble.





Un seminari per compradors

Jordi Clotet ens presenta el llibre "Las 7 puertas para comprar viviendayacertar" al voltant del qual ha organitzat un seminari de cara a dissabte dia 17 de febrer. "Està orientat a compradors o persones que volen fer una inversió", explica. Clotet assegura que calen set claus per obtenir una experiència satisfactòria en la compra: dues són d'actitud i cinc de metodologia. Entre aquestes claus, destaquen els desitjos del comprador, els diners i recursos amb què compta, fer una bona negociació o una auditoria jurídica, tècnica i veïnal, entre altres.

Preguntat per si aquests consells es poden aplicar també en el cas d'un lloguer, el 'personal shopper' immobiliari reconeix que "la teoria diu que sí, però el mercat de lloguer és tan boig que no et dona marge per fer tot el procés d'assessoria de venda".