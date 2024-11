Ja tornem a tenir aquí el World Press Photo, que està d'aniversari

El World Press Photo és, sens dubte, l'exposició de fotografia especialitzada en fotoperiodisme més reconeguda arreu del món. Els seus premis, però sobretot els treballs que presenten fotògrafs i fotògrafes d'arreu del món, recorren tota la geografia planetària i son una autèntica meravella reconeguda arreu. Per això avui a 'La Ciutat' n'hem parlat amb la Silvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision, l'entitat que organitza l'exposició cada any des de la seva primera edició.

Una visita espectacular

Omedes s'ha mostrat molt satisfeta amb que "l'exposició atravessa un bon moment, cada vegada sen's fa més evident l'èxit del World Press Photo perquè cada vegada ens visiten més persones i es parla més de l'exposició". En aquest sentit, la directora de la Fundació Photographic Social Vision reconeix que "és una oportunitat única de veure les millors fotografies del món que s'han fet al llarg de l'any. Son obres que t'interpel·len i que et traslladen missatges molt contundents, obres que s'han de contemplar en silenci, com passa sempre aquí al CCCB" (on fins el 15 de desembre es pot gaudir la mostra).

Omedes ha confirmat que els temes centrals de l'edició d'enguany son "conflictes bèl·lics com el d'Israel contra Palestina o Rússia contra Ucraïna, també té molta força el medi ambient i el canvi climàtic i en aquesta edició també té molta presència la cura de malalties mentals, amb una sèrie de treballs molt colpidors. Al cap i a la fi cada any, malauradament, tenim la ocasió que els periodistes treguin fotografies impactants perquè es produeixen fets realment durs".

Remoure consciencies

Preguntada sobre què ha de tenir una obra guanyadora del Word Press Photo, Omedes assegura que aquesta "t'ha d'interpel·lar. La millor obra és la que es pot contemplar en silenci i amb la que mantens un diàleg constant, i que a més fa que t'emocionis. Hi ha obres que realment ja veiem que no passen el filtre, ja sigui per qualitat o perquè no ens transmet res, però totes aquestes 129 fotografies que es poden gaudir en aquesta edició transmeten alguna cosa i son mereixedores de guanyar el premi".

Homenatjar el periodisme

En l'edició d'enguany es celebren els 20 anys del World Press Photo, i d'entre altres activitats, per celebrar-ho han dedicat un espai d'homenatge als més de 1000 periodistes que han estat assassinats aquest darrer any. Omedes reconeix que "actualment el periodisme és una professió de risc. 89 periodistes palestins han mort a Palestina mentre intentaven mostrar al món el que està passant, i no hem vist ni una petita part de tot el que està passant, perquè a més s'està treballant molt més en el conflicte de Rússia amb Ucraïna", lamenta Omedes.