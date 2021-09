En Tomeu Penya posa veu a un personatge de dibuixos animats

Avui conversem amb Tomeu Penya a qui l'Ariadna Giné coneix bé i que ens explica com ha viscut aquest temps de pandemia on ha estat tan difícil poder exercir la professió de músic i on els concerts els ha fet tan sols per ses illes, ens comenta les ganes que té de poder tornar a tocar a casa nostre i l'experiència de posar veu a un personatge de dibuixos animats que ben aviat veurem a televisió, no només a Catalunya, sino també a d'altres paisos que n'han comprat la sèrie.

També ens explica la il·lusió que li genera que grups que comencen li demanin consells i que toqui alguna cançó amb ells.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló