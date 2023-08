Tito Rabat: “La moto és molt més divertida del que pensava”

Tito Rabat recorda els seus inicis i explica el seu paper en el món de la competició de superbikes aquesta temporada: “de cara al pilot, la moto és molt més divertida del que em pensava”, assegura. Rabat va guanyar el campionat del món de Moto2 l’any 2014 a Malàisia i explica que és una professió que requereix molt d’esforç i que “cada pilot entrena a la seva manera”. Pel que fa a la velocitat, Rabat explica que “t’ha d’agradar, no t’ho poden inculcar” i que no hi ha lloc per la por sempre que hi hagi opcions de guanyar.