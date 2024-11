Sou de posar noms clàssics o moderns a les criatures?

Avui tornem a contraposar el classicisme amb la modernitat. I és que parlem dels noms de les criatures, ara que el Gerard Sanz està a punt de ser pare i ha hagut de prendre aquesta crucial decisió. És un tema crucial perquè quan uns pares posen un nom, marquen i condicionen la vida d’aquella personeta per sempre més. I en algun cas és una condemna! Tenim noms clàssics: Joan, Josep, Maria, Anna, Ricard, Ivan, Júlia o Beatriu. Però també tenim noms més innovadors: Kevin, Max, Naiara, Lía, Enzo. Llavors hi ha els que poden ser una creu per a la criatura per a tota la vida: Afrodisia, Segismunda, Acracia, Procopia, Auxilio, Frumencio, Acindino, Eredia, Edelvina, Deseado o Fulgencio. Vostè és més de nom clàssic o de nom modern per a les criatures?