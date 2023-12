Sonsoles Ónega i Alfonso Goizueta (Premis Planeta 2023): "Tenim molta sort d'haver coincidit"

Sonsoles Ónega assegura que la gira del Premi Planeta és molt frenètica, però que li fa molta il·lusió, tot i que "necessitem tornar als nostres caus". Reflexiona també sobre el temps i assegura que "col·lecciono les vegades que dic que no". L'obra 'Las hijas de la criada' ens trasllada a Logronyo i ens explica la història de dues nenes intercanviades a l'hora de néixer. Ónega aprofita la novel·la per parlar sobre el paper de la dona i sobre una realitat que, actualment, és història: "soc una nostàlgica del passat, i per això m'agrada bussejar-hi dins", diu. Alfonso Goizueta, amb "La sangre del padre", s'han convertit en el finalista més jove de les 72 edicions del certamen amb només vint-i-quatre anys. Una obra on relata la part més íntima i personal d'Alexandre El Gran a través de 600 pàgines sobre la vida del conquistador grec. Reconeix que "no sabem res d'Alexandre" i que ha hagut de fer un exercici d'empatia per arribar a l'interior del personatge. Assegura que amb aquesta obra ha hagut de "crear una ficció històricament versemblant". Goizueta sent vèrtic i emoció a parts iguals després d'haver-se convertit en el finalista del Premi Planeta, però assegura que "va acompanyat d'una de les grans mestres d'aquest país", referint-se a Ónega. La conversa dels dos autors a 'La Brúixola' ha deixat palesa l'admiració que senten l'un per l'altre i, entre rialles, expliquen que gaudeixen molt de compartir trens i avions on parlen de literatura, actualitat i història, tot aprenent l'un de l'altre.