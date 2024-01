Sonia y Selena marcaron un verano para el recuerdo

Kylie Minogue lo petaba en las pistas de las discotecas con su tema 'Can't get you out of my head'. Esta canción está considerada como la más famosa de la artista australiana hasta la fecha. Pero ella tuvo que compartir protagonismo aquel 2001 con otras mujeres que también hicieron bailar a España entera. Es el caso de Lolita Flores, que se coronó con su 'Sarandonga', un tema que es original cubano y que su padre Antonio González popularizó décadas antes. Miguel Bosé subió la temperatura con su 'Morena mía', una de las canciones más sensuales de toda su carrera.

La fórmula del éxito de la canción del verano

Toni y Xasqui Ten dieron aquel verano del 2001 con la tecla perfecta. Tenían en un cajón desde hacía muchos años una canción que nadie quería cantar pero que tenía todos los ingredientes para ser un éxito. Y llegaron dos mujeres, una rubia y una morena, que por fin desempolvaron el tema. Sonia y Selena cantaron una de las mejores canciones del verano que jamás se han hecho en España: 'Yo quiero bailar'. Y aquel año supimos que cuando llega el calor los chicos se enamoran.

Una artista precoz pero con gran talento

En 2001 también conocimos a Melodía Ruiz Gutiérrez, conocida artísticamente como 'Melody'. Con su tema 'El baile del gorila' consiguió un éxito arrollador que la llevó por escenarios de todo el país. Tenía solo 11 años pero ya apuntaba maneras. A día de hoy, esta mujer es una de las artistas más conocidas y respetadas en Latinoamérica y en nuestro país ha conseguido hacerse un lugar en el mundo de la música. Además, ha participado en numerosos programas de televisión en los que ha desplegado su talento y sus dotes musicales.