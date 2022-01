Soler: “No podem acabar amb la violència de gènere a les Universitats si no tenim dades actuals”

En el seu dia, aquest informe va aconseguir que la llei establís les Universitats com un espai on es patia aquest tipus de violència, impulsant la creació de les Unitats d’Igualtat. Avui, amb la Marta Soler, Directora del departament de sociologia de la UB i Presidenta de CREA, hem conegut quins són els motius que s’amaguen darrere la negativa de fer un nou estudi d’aquestes característiques, quines situacions violentes han hagut de viure i conèixer qui està interessat en amagar una realitat tant fosca com aquesta.