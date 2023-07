La socialista Lluïsa Moret, nova presidenta de la Diputació de Barcelona

El ple de constitució s’ha desenvolupat segons l’esperat i sense sorpreses. El ple de constitució s’ha desenvolupat segons l’esperat i sense sorpreses. Lluïsa Moret ha aconseguit ser presidenta de la Diputació de Barcelona en segona volta, i amb un total de 25 vots.

Perfil de Lluïsa Moret

Lluïsa Moret és psicòloga especialitzada en psicologia social, tècniques d’investigació social i polítiques de gènere. Des de maig del 2014 és alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Una responsabilitat que compaginava des del 2019 amb la de presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació, i des del març d’aquest any, ho compaginava amb ser Vicepresidenta primera de l’ens.

Ara ha estat escollida com a presidenta, i en el seu primer discurs ha assegurat que farà de l’ens un espai que representi el conjunt de les ciutats i pobles de la demarcació de Barcelona.

Moret ha definit el seu govern com a ampli, plural, de progrés i progressista i ha garantit una aposta decidida pel diàleg, el consens i les aliances més enllà de les diferències i les sigles polítiques.

Suports

Una proclamació de Moret com a Presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies a una aritmètica complicada. Ha comptat amb els vots del PSC, els comuns, la diputada de Tot per Terrassa i els dos independents d’Impulsem Penedès, integrats al grup de Junts.

Els comuns van ser els primers en negociar i tancar un pacte amb els socialistes per a un govern d’esquerres i progressista. Un acord que no és d’estranyar.

En canvi, el suport per part de la diputada de Tot per Terrassa, Maise Balcells, va sortir a la llum aquest dimecres. Balcells ha celebrat l’entrada del seu partit municipalista al Ple de la Diputació, i ha remarcat que l’acord amb el PSC és per impulsar millores en infraestructures i equipaments.

L’aritmètica complicada ve marcada sobretot pel suport dels diputats independents de Junts. Uns vots a favor que, a l’hora de la votació, no ha sorprès.

Aquest matí hem sabut que els dos diputats independents – l'alcalde d’Igualada Marc Castells, i l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès - donarien suport a la candidatura dels socialistes amb Lluïsa Moret, i que entrarien a formar part del govern de l’ens supramunicipal.

Un acord que ha arribat després de pactar destacades inversions estratègiques per a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.