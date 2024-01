La Sindicatura de Barcelona, "preocupada" per la "crisi institucional" entre la Guàrdia Urbana i els Mossos

La Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha mostrat “preocupada” per la situació que viuen els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana a la capital catalana. L’òrgan ha parlat de “crisi institucional” entre els dos cossos policials.

La Sindicatura s’ha fet ressò de la informació avançada per La Vanguardia que apunta a una mala maror entre els dos cossos. Segons aquest mitjà, l’actual cúpula dels Mossos vol tractar totes les policies municipals per igual, sense atendre a particularitats, tampoc en el cas de la policia barcelonina. Per això, ha ordenat la dissolució dels equips conjunts d’investigació formats per Mossos i Guàrdia Urbana, que fins ara actuaven sobretot en casos de tràfic de drogues.

Possibles conseqüències

Tot plegat, d'acord amb les mateixes informacions, no hauria agradat a la policia de la capital catalana i hauria desencadenat una crisi. Des de la Sindicatura han alertat, a través d'un comunicat, que aquesta situació pot posar en risc la feina dels dos cossos policials i, per tant, perjudicar la ciutadania i fer augmentar els delictes.