El sindicats sortiran als carrers per la reducció de jornada

UGT i Comissions obreres convoquen mobilitzacions arreu de Catalunya per reclamar que la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja es pugui debatre al Congrés dels Diputats. Si és necessari, sense incloure les patronals.

El proper dijous, dia 26 de setembre, els sindicats es concentraran a les portes de Foment del Treball, a Barcelona, però també en d’altres punts de Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

Donen per acabades les negociacions amb les patronals, a qui atribueixen la voluntat de bloquejar un acord a tres bandes, juntament amb el govern central. Per això, passen de pantalla i reclamen a la classe política que aprovin aquesta reforma. Si és necessari, sense el vist i plau de les patronals, com ja va passar amb la pujada del Salari Mínim Interprofessional. "Demanem al govern que prengui decisions i que construeixi majories. La reforma ha de ser debatura i aprovada al congrés l'abans possible", apunta Camil Ros, d'UGT.

Sent aquesta la voluntat de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, amb qui s’han reunit abans d'anunciar les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que la productivitat de les empreses a Espanya, també les PIMES, és superior als increments salarials dels darrers anys. D’aquesta manera, diuen, poden desmuntar l’argumentari de les patronals. "Ja no ens serveix que dinguin que les despeses salarials son un element fonamental de l'economia del país. No estem al segle XX, els temps han canviat", recorda Javier Pachecho, de CCOO.

De totes formes, Pacheco ha defensat el pla d’acompanyament de l’administració pública, que preveu incentius a l’hora de contractar personal i encabir així la reducció de jornada a totes les empreses catalanes. De totes formes, en el cas que aquesta reforma arribi al Congrés, s’hauran de construir majories. Per això, reclamen responsabilitat política a tots els partits. Sobretot els catalans. I en concret, a Junts.

Reunió amb Foment

UGT i CCOO no han dubtat en vincular els interessos de Junts als de les patronals. Concretament, a Foment del Treball. Precisament la gran patronal catalana també ha rebut la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Una trobada que deixa més incògnites que no pas respostes.

Ha estat una reunió a porta tancada i sense declaracions als mitjans. Tot i el secretisme, s’intueix que Yolanda Díaz no haurà pogut convèncer als representants de Foment i de diversos sectors empresarials. Sobretot, perquè deleguen el seu vot a la CEOE, la gran patronal espanyola, que rebutja frontalment aquesta reforma. Més sintonia té amb PIMEC i sobretot els sindicats, que compareixen la seva manera de descriure-la. "És un canvi de cicle. La voluntat de treballar menys per viure una mica millor i sense afectar la productivitat", apunta Díaz.

Amb Foment, la líder de sumar ha tancat la ronda de reunions amb els agents socials i econòmics catalans en busca de suports. A més aquesta tarda té previst trobar-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Veurem quin impacte pot arribar a tenir en la propera reunió de la mesa de diàleg social, que es reuneix dimarts vinent dia 24.