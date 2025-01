Sindicats de presons neguen que es garanteixi la presència de dos funcionaris en situacions complexes

El març de l’any passat, a la presó de Mas d’Enric de Tarragona, un intern va matar una cuinera a ganivetades. Després, es va suïcidar. Aquest crim va derivar en una onada de protestes que, finalment, va culminar amb un acord entre el Departament de Justícia i alguns sindicats per reforçar la seguretat als centres. Gairebé un any més tard, els sindicats principals admeten que hi ha punts de l’acord que encara no es compleixen.

L’acord es va signar el 29 d’abril per part d’UGT -el sindicat majoritari a presons-, Comissions Obreres, IAC-CATAC i la Intersindical. Qui no va signar va ser CSIF, majoritari a Brians, la presó més gran de Catalunya. Entre les mesures que incloïa l’acord hi havia la de retirar els interns amb delictes de sang o mal comportament dels llocs de feina on tinguessin accés a estris perillosos. Aquest és, segons els sindicats, el punt que es va complir més de pressa. No va passar el mateix amb el compromís de garantir la feina per binomis; és a dir, la presència d’un mínim de dos funcionaris de presons en determinades situacions.

"Quan pugem a les cel·les a fer el recompte, en situacions de conflicte en què un intern presenta un estat d'alteració, quan fem el repartiment de medicació o a l'entrada al menjador... Són casos en què hauríem de ser almenys dos funcionaris, i moltes vegades ho ha de fer només un", exemplifica el portaveu del CSIF, Alberto Gómez, en declaracions a Onda Cero. Segons ell, la manca de personal i l’elevat percentatge d’absentisme que hi ha a les presons fan molt difícil el compliment d’aquesta mesura.

Comparteix l’anàlisi la portaveu d’UGT, Montse Balaguer, que ha detallat a aquesta emissora quin hauria de ser el procediment a seguir quan no es pugui garantir el binomi: "Com a funcionari, tu no pots decidir no fer una tasca perquè no sou dos, però tampoc pots fer-la sent un. Per tant, has de donar l'avís al cap de serveis i que ell decideixi si treu funcionaris d'un altre lloc perquè tu puguis fer aquesta tasca en un moment determinat".

Una "escassetat de personal endèmica", segons CSIF

Segons Gómez, que aquestes situacions es repeteixin de forma recurrent demostra que hi ha una “escassetat de personal endèmica”, diu, que queda reflectida en les ràtios: "En un mòdul de Brians 1 amb 180 interns, en el millor dels casos, hi ha quatre o cinc funcionaris treballant, això vol dir que a cada treballador li toquen 36 interns. I en un de Brians 2 amb 110 o 120 interns, en el millor dels casos tens tres funcionaris, per tant trenta o quaranta interns per funcionari".

Malgrat tot, Balaguer considera que l’acord signat l’abril passat ha fet que els funcionaris prenguessin consciència de la quantitat de moments en què es posen en risc a la feina. I no només ells, també altres treballadors de les presons, com ara els educadors socials: "La implantació de treballar per binomis ha afectat en positiu tant els funcionaris de vigilància com l'equip de tractament. Les treballadores i educadores socials, que fan tasques de seguiment dels interns que estan en tercer grau o que surten a treballar i tornen, han d'anar a casa dels interns per elaborar els informes, i fins ara hi anaven soles".

D’altra banda, Balaguer celebra que, almenys, l’acord hagi permès plasmar tota aquesta situació i elevar-la als responsables. Ara bé, a preguntes d’Onda Cero, fonts del Departament de Justícia asseguren que totes les mesures de l’acord “estan en marxa”. Admeten, però, que això no vol dir que ja s’estiguin complint al 100%.