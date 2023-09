Sindicats i entitats socials critiquen el nou txec escolar de 70 euros: "És un pedaç"

Els sindicats i les entitats socials critiquen que el val escolar de 70 euros és un pedaç i consideren que hauria de discriminar en funció de la renda. Aquest curs només s’ha aplicat als estudiants de primària amb un import de 100 euros, però de cara al curs que ve s’estendrà a tot l’alumnat de secundària i l’ajut passarà a ser de 70 euros. Lluny de celebrar la mesura, el secretari general del Sindicat Professors de Secundària, Xavier Massó, ha denunciat a Onda Cero que aquesta política és molt poc efectiva: "Primer s'hauria de fixar un criteri mínimament discriminador per saber qui ho necessita i qui no. Aquí es deixa anar per a tothom quan hi ha gent a qui no li fa gens de falta i, en canvi, qui necessita 140 euros en lloc de 70".

Una crítica que també comparteix la Fundació Bofill. Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de l’associació, sosté a Onda Cero que s’hauria d’apostar, ja d’entrada, per una educació gratuïta. També assegura que la política de txecs escolars només és un pedaç: "La gratuïtat s'assoleix garantint de partida uns recursos que permeten que l'educació no generi costos ni directes ni indirectes. Quan això no passa, llavors la sortida del txec sempre és un pedaç".

En aquest sentit, Alegre diu que el txec escolar hauria de ser com les beques menjador: un ajut que només rebi qui més ho necessita.