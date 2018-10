S'ha de prohibir fumar dins els vehicles privats?

Des del Departament de Salut es plantegen prohibir fumar dins els cotxes per tal d'aconseguir reduir el consum de tabac a Catalunya. L'any 2017 l'índex de tabaquisme va assolir el seu mínim històric, del 24%. Però malgrat això, el departament segueix amb la intenció de posar en marxa accions per tal de seguir amb la tendència a la baixa pel que fa el consum de cigarretes. Per aquest motiu, igual que en el seu dia es va prohibir als conductors beure o menjar al volant , ara el punt de mira de Salut s'ha posat en el fet d'encendre's una cigarreta i fumar mentre es condueix .

De moment, és només una proposta ja que per aprovar-la caldria que la conselleria de Salut busqués el consens amb Trànsit que és qui té les competències per regular aquestes qüestions. Per tot plegat, et preguntem: estàs d'acord amb la proposta de Salut de prohibir fumar dins els vehicles privats?

