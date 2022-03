Per als casos més severs hi ha dispositius tecnològics com els implants coclears, que substitueixen la funció de l'orella amb estimulació elèctrica i permeten sentir per primer cop o tornar a escoltar.. Carles Aguilar entrevista Cristina Rodríguez, Audiòloga i Responsable de Formació i Estudis Clínics d'Advanced Bionics.