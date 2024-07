El Servei Català de Trànsit alerta: Las carreteras catalanas están saturadas

La saturación de vehículos tiene a las carreteras catalanas al límite. Esta clara alerta es la que emitió hace unos días el Servei Català de Trànsit (SCT), que ofreció una rueda de prensa conjunta con la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, donde avisó de la situación y pidió medidas urgentes para mejorar este gran intensidad de circulación.

Arriba en los rankings

En 'La Ciutat' hemos hablado con el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramón Lamiel, que ha recordado que "revisando las estaciones que cuentan vehículos aquí en Catalunya y los datos con los que cuenta el estado, hemos constatado que entre las 5 carreteras españolas con más intensidad de tráfico, cuatro de ellas estaban en Catalunya".

Un problema al que se le añade el transporte de mercancías: "Si miramos los vehículos pesados, de entre las 20 carreteras con más intensidad de tráfico, 19 están en Catalunya. Son las máximas intensidades en toda la península". Además, la cosa ha ido a más, ya que como apunta Lamiel, "respecto al año anterior, la AP-7 ha crecido casi un 7% en cuanto a intensidad de vehículos y poco menos de un 7% en vehículos pesados. Todo esto a las puertas de los meses donde siempre se presentan las máximas intensidades".

En verano, más saturación

"Los meses de verano ya son de por si meses de alta movilidad por los periodos vacacionales. En Catalunya hay esta movilidad de paso por el estrecho que conecta con Francia y Europa, así que agrava estos meses de más movilidad. Pero lo que tenemos que pensar es que tenemos un tráfico considerable de por si. Si vamos al de mercancías, el tránsito también es más intenso que en toda la península, un tráfico que bien se queda o pasa a otras partes de la península. Todo este tráfico se encuentra con un área metropolitana de 3-4 millones de personas que muestra también una gran agitación de movimientos. Todo esto es una mezcla contundente para la red vial. Esto hace que en horas determinadas el atasco esté asegurado, y aquí es donde presenta más problemas la red vial. Por eso, la prioridad tiene que ser buscar el acabar con estos momentos de máxima congestión".

Mejorar la conectividad, fundamental

Lamiel apunta que las carreteras con más densidad son "la B-23, que la contamos en dos puntos, la C-58 y la B-10. La AP-7 venía un poco más abajo en el estudio, pero en cuanto a desplazamientos comerciales aparecía más arriba, porque es una vía que absorbe mucho transporte comercial".

Por todo esto, Lamiel deja claro que desde el SCT "ponemos énfasis en la conectividad, la plasticidad, que nosotros le llamamos, es decir, por ejemplo dar más carriles en sentido contrario cuando la situación lo requiera, pero sobre todo es generar buenas conexiones entre vías. Si hiciéramos esto sería mas sencillo balancear tráfico. Durante las movilizaciones de los agricultores aprendimos mucho de la red vial, a cómo derivar tráfico a otras vías que quizás no dan un servicio como las grandes vías pero que ayudan a hacer de esponja respecto a las principales. Si tuviéramos más conexiones de este tipo ayudaría a balancear el tráfico. Con esto seguramente no lo arreglaríamos todo, hay otros elementos que se podrían implantar, pero muchos de estos no dependen de nosotros sino de otros organismos".

Accidentes y multas

A la hora de analizar la accidentalidad de las carreteras catalanas, Lamiel recuerda que esta ha descendido en los últimos años y que medidas como "el permitir que los vehículos circulen por las grandes vías de alta capacidad ayuda a reducir la accidentalidad".

Eso sí, apunta el director del SCT que "hay otra accidentalidad quizás más reducida que también tenemos que vigilar, y es la de los choques leves. Cualquier pequeño incidente afecta a las vías, y estos pequeños accidentes, aunque no produzcan muertos ni heridos, y apenas daños materiales en los coches, también afectan a la circulación. En este sentido, medidas como reducir la velocidad o drenar el tráfico comercial de vehículos pesados son ideales para evitarlo".

A la hora de hablar sobre las medidas que se implantarán este verano para mirar de reducir la siniestralidad en las carreteras y los excesos, Lamiel deja claro que "no tenemos interés en multar, por eso anunciamos que habrá un helicóptero que pueda hacerlo, es más una medida disuasoria. El helicóptero vuela cuando las vías de alta capacidad van saturadas, y también en vías que puedan presentar circunstancias complicadas. El helicóptero pone unas 12-15 multas por hora".