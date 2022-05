Sèries sobre inicis de formats exitosos

Avui l'Òscar Gonzalez ens analitza dues series:

La primera "Tiempo de Victoria, La Dinastía de los Lakers" recull, ficcionadament, el canvi que es va produir a la NBA a finals de la década dels 80, quan la majoria de franquicies estaven en fallida economica i la compra dels Lakers per part d'un empresari va suposar tota una revolució que va portar la NBA a tot el món in convertir-la en l'espectacle que és avui en dia.

Per l'altra banda "Julia" ens parla de com un escriptora de llibres de cuina va arribar al món de la televisió per ser una pionera, a meitats del segle passat, dels programes que despres tan èxit han tingut com és per nosaltres un Karlos Arguiñano.

