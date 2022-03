Va ser una conquesta o una invasió la d'Amèrica?

Aquesta setmana l'Òscar ens proposa viatjar a la colonització d'Amèrica, per llegir-la d'una forma diferent, intentant entendre el punt de vista dels qui defensen que més que una conquesta va ser una invasió.

El llibre del que partim és: "La invasión de América, una nueva lectura de la conquista hispana de América: una historia de violencia y destrucción".

En aquesta obra l'autor ens explica amb tot detall la violència i brutalitat amb la que es van conquerir aquests territoris. Ajuda a comprendre les ferides ocasionades en el passat com a forma d'entendre el perquè encara avui en dia, governs com el mexicà demanen un perdó públic per tot el que va succeir, ara fa més de 500 anys, al continent americà.

Ens ho explica l'Òscar Gonzàlez amb l'autor i catedràtic Antonio Espino al Nits de ràdio, amb David Cervelló.