La sequera a les conques internes de Catalunya és la més intensa des de 1961

L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha posat xifres a la situació de sequera que pateix Catalunya i assegura que, en el cas de les conques internes, és la més intensa des de 1961. El delegat territorial de l’AEMET a Catalunya, Ramón Pascual, ha explicat que la qüestió no és només que no plogui, sinó també que ara consumim més aigua que en el passat i, per tant, cal posar l’accent en la gestió dels recursos hídrics: "Les conques internes de Catalunya tenen la sequera més intensa des de 1961. Aquí només estem tenint en compte el que plou, no pas el que consumim, perquè probablement consumim molta més aigua ara que el 1961".

Des de l’Agència també han fet balanç de les precipitacions i temperatures d’aquest estiu. D’una banda, les pluges s’han mogut en els estàndards habituals gràcies al juny, que ha estat molt humit i ha compensat el dèficit de juliol i agost. D’altra banda, l’estiu del 2023 ha estat el tercer més càlid dels últims 83 anys ii s’està convertint en una tendència: perquè dels 10 estius més càlids, nou corresponen al segle XXI.

Més enllà d’aquesta circumstància, per a Beatriz Téllez, cap de la Secció de Climatologia, el més anòmal és la persistència de mínimes extremadament altes: "Tant les màximes com les mínimes han estat molt extremes. Ha estat totalment inaudit que hi hagi una persistència de mínimes tan extremes i tan altes durant aquest estiu".

De cara a la tardor, la previsió de l’AEMET és que les temperatures siguin més altes de l’habitual, però també s’esperen precipitacions abundants que podrien començar a mitigar la sequera.