La sequera ha fet caure un 70% la collita de cereal a Catalunya

A les comarques més afectades per la sequera, com el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l'Anoia, l'Alt i Baix Penedès, la Segarra o la Conca de Barberà no es pot parlar ni decollita, assegura la presidenta del sindicat agrari ASAJA, Rosa Pruna. "En alguns casos, les màquines ni han sortit a treballar", afirma.

Pruna ha assegurat que aquesta caiguda de les collites per la sequera no s'havia vist mai, el que demostra que "el canvi climàtic ja està impactant de ple". Les úniques comarques que han pogut salvar la collita són l'Urgell i la Segarra, on van poder regar el mes d'abril, o el Solsonès i el Berguedà, on va ploure quan calia.

Pruna ha deixat clar que amb el 30% de la collita no n’hi haurà prou, ni de lluny, per alimentar el bestiar ni per destinar cereal per al consum humà.

Augment de les importacions

Aquest escenari obligarà a comprar a altres països pràcticament tot el cereal, assegura la presidenta d'Asaja. Pruna ha recordat que la guerra d’Ucraïna obligarà a comprar cereal a països com els Estats Units, l’Argentina o la Xina a preus molt més alts. Un increment, ha afegit, que pagaran “tard o d’hora” els consumidors.

Per tot això, Pruna ha reclamat a l’Estat que “actuï” i ofereixi solucions efectives al sector. Una d’elles, ha apuntat, seria aprofitar la presidència espanyola de la Unió Europea per crear una assegurança que cobreixi catàstrofes naturals.