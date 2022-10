Señalar a Busquets

Y es verdad que Busquets no atraviesa un buen momento de forma, lleva algunas semanas dando síntomas de debilidad y siendo tremendamente vulnerable ante los mediosCampos de los equipos rivales, viéndose desbordado una y otra vez y permitiendo que los atacantes contrarios lleguen con suma facilidad a la portería de Ter Stegen. Siempre he dicho que si Busquets juega bien el Barcelona seguro que va a jugar bien y que si Busquets no está la altura el Barcelona posiblemente no juegue bien.

Si no es el jugador más importante del equipo poco le falta pero desde luego es un magnífico termómetro para comprobar el nivel de juego del equipo. Y ahora está en uno de esos momentos críticos de la temporada en el que no se encuentra bien.

Pero no sería justo señalar solo al centrocampista vallesano, junto a él el trabajo de presión y recuperación corresponde a todo el equipo, empezando por Lewandowski y terminando por el mismísimo Ter Stegen. Busquets es el más expuesto y el que más se le ve pero necesita que el resto de los compañeros le arropen en el trabajo y le acompañen.

A todo ello hay que añadir el nombre de su suplente.

No es fácil sustituirle en el equipo y ahora mismo parece que tan solo estaría Frankie de Jong como alternativa a esa demarcación.

Otra opción sería la de Sergi Roberto pero parece más para casos de emergencia y en situaciones muy puntuales.

El holandés parece el hombre elegido a reemplazarle pero es otro perfil de futbolista, de más conducción, de menos primer toque y sin tanta visión de juego como la de Busquets.

A favor tiene más potencia y mucho más físico y debe tratar de exprimirlo.

Creo que no tardaremos mucho en comprobarlo posiblemente en los próximos partidos el entrenador se plantee darle un descanso a Busquets para que pueda volver en perfectas condiciones.

Pero no olvidemos que este mismo Busquets es el líder de la selección española de fútbol y no hace muchos días realizó unas extraordinarias actuaciones con el combinado nacional demostrando que tiene un gran nivel futbolístico en la élite y que por supuesto todavía le queda mucho fútbol. No es el único responsable y desde luego todos los males no pasan por Busquets aunque por lo que se lee y se ve en los últimos días así lo pareciera.