La segregació escolar es redueix un 20% a Catalunya des del 2019

La signatura del pacte contra la segregació escolar va implicar el Departament d’Educació i la Síndica de Greuges, així com ajuntaments i membres de la comunitat educativa. Cal tenir en compte, però, que aviat farà cinc anys que es va rubricar l’acord; això vol dir que és previ a la pandèmia.

Si bé la consellera d’Educació, Anna Simó, ha valorat positivament els avenços aconseguits, també ha reconegut que la crisi de la covid ha tingut conseqüències que encara es noten. "En situacions extremes, la vulnerabilitat es fa encara més evident. I hem viscut situacions molt extremes en els últims anys... Tenim més alumnes en situació de vulnerabilitat que abans de la pandèmia, i els que ja eren vulnerables ho són encara més", ha assegurat. Per la seva banda, la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha celebrat el desplegament que s’ha fet fins ara del pacte, però ha instat a anar més enllà. Creu que no n’hi ha prou amb redistribuir l’alumnat en risc d’exclusió social en centres diferents, sinó que cal combatre també la segregació que sovint es reprodueix dins dels propis centres.

Giménez-Salinas ha detallat que, des de l’any 2000, l’alumnat estranger a Catalunya ha passat de representar el 2,5% del total a representar el 19%. En aquest sentit, ha recordat que la població nouvinguda pateix racisme estructural, fet que els converteix en víctimes de desigualtats socioeconòmiques i, per tant, de la segregació escolar.

Més mesures en matèria d'educació

Precisament, la segregació escolar és un dels temes que va centrar el debat que va sorgir fa cosa d’un mes, quan es van conèixer els mals resultats dels alumnes catalans a l’informe PISA. Arran d'aquella patacada, el Govern va anunciar la creació d’un grup d’experts per plantejar millores en matèria d’educació. Aquest grup format per 18 persones, que es va aprovar ahir dimarts, es reunirà aquesta tarda per primer cop. La reunió serà al Departament d’Educació i servirà per començar a treballar mesures a curt i mitjà termini per pal·liar les mancances del sistema educatiu català.

D’altra banda, amb aquest mateix objectiu, el Govern preveu augmentar un 9% el pressupost d’Educació. Això significaria superar els 7.000 milions d’euros destinats a aquesta qüestió.