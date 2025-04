El sector del llibre es prepara per a un Sant Jordi amb més parades i més seguretat

El sector del llibre ja escalfa motors per a la diada de Sant Jordi, que enguany comptarà amb més parades de llibres i roses a Barcelona. En seran 400, que en total ocuparan més de 3.500 metres, sense comptar les parades de davant de les llibreries i les floristeries.

La Rambla mantindrà el seu habitual protagonisme malgrat les obres, tot i que la imatge no lluirà tan com altres anys, tal com ha admès el regidor de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, que creu que "la foto bona serà la del passeig de Gràcia". L’illa literària d’aquesta zona tornarà a ser el cor de Sant Jordi; per això, per primera vegada comptarà amb un dispositiu de seguretat especial, l’anomenat Pla d’Autoprotecció (PAU). "Sempre que hi ha un esdeveniment molt gran, on hi ha infraestructures i un determinat volumt de gent, s'ha de fer un PAU. Sant Jordi no el tenia, tot i ser segurament l'esdeveniment al carrer amb més gent d'Europa", ha dit Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya.

Sant Jordi a cada racó

Més enllà del centre de la capital catalana, com ja ha passat en els últims anys, Sant Jordi es repartirà arreu de la ciutat, amb presència a set dels deu districtes. El president del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha destacat el creixement de la diada des d’abans de la pandèmia: "Des del 2019, sis anys enrere, s'ha duplicat pràcticament el nombre de parades de Sant Jordi que hi ha al carrer".

La festa, com no podria ser d’una altra manera, també arribarà a cada racó de Catalunya, sobretot perquè cau en dia feiner, tal com han celebrat els gremis de llibreters i editors en la presentació de Sant Jordi, que s'ha fet a l’Ateneu Barcelonès aquest matí.