El sector hoteler, contra el registre de viatgers

El 2 de desembre acaba el termini per l'entrada en vigor del decret 933/2021 del 26 d'octubre en el que s'establiran les obligacions de registre documental i informació de les persones fisiques i jurídiques que s'allotgin en establiments turistics o que lloguin vehicles a motor. Això vol dir que qui vulgui fer qualsevol d'aquests tipus de reserva haurà de facilitar les seves dades personals, moltes més de les que s'han de facilitar fins ara. Mentre el Ministeri assegura que la finalitat d'aquest decret és garantir la seguretat, el sector critica que es tracta d'una violació de la protecció de dades entre d'altres drets bàsics. Per copsar el sentir del sector hem pogut parlar amb Catiana Tur, gerent de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE).

Desprotecció de dades

El sector pressiona perque s'acordi una pròrroga de l'entrada en vigor del 'Gran Hermano Tursitic', com bategen aquesta mesura des del mateix sector. Aquest decret modifica la comunicació de les dades dels viatgers i topa amb noramtiva internacional i comunitaria, segons denuncien les entitats que s'hi han posicionat en contra. En paraules a 'La Ciutat' Tur veu clar que aquest decret "ho canvia tot, ja que agafa una gran multitud de dades dels viatjers. Fins ara no teniem cap obligació de comunicar cap dada, i a partir del 2 s'imposa aquesta obligació que en cas de reserves hoteleres suposa donar 40 dades i en el cas de lloguer de vehicles unes 60, per nosaltres es un canvi total i pel viatger també, perquè suposa anar més enllà que el DNI com dades de la targeta, telèfon o mail, i això sempre és més compromès perquè és molt més personal". I és que des del sector creuen que tot això "és incompatible amb la normativa de protecció de dades a nivell europeu i a aquests organismes hem traslladat la nostra reclamació. Des del Ministeri es diu que és per seguretat però la normativa diu que s'han de recollir les dades mínimes i mes necessàries".

A contracorrent

Des d'ACAVE es pregunten "quines dades es recullen, com es recullen i en quin moment? El que es demana és que es donin les dades una vegada feta la reserva i quan s'ingressa, és a dir moltes dades per duplicat. Nosaltres considerem que només fa falta donar-ne una vegada i a més vigilar les dades que s'han de facilitar, perquè algunes son molt sensibles, tenint en compte que el desitjable és que no s'apliqui aquest decret", diu Tur, que creu que "la marca Espanya perd atracció. Ho diuen les patronals europees hoteleres i de viatges. A la protecció de dades no li donem la importancia com a d'altres indrets, a la UE mateix se li dona més importància".

El sector tanca files

Aquest dimecres hi haurà una jornada organitzada per l'ACAVE i el Col·legi d'advocats on, com ha explicat la gerent d'ACAVE, "es tractarà la realitat que s'esta vivint en relació amb aquest decret. Ja no és cosa del sector, per això intervindran figures mes a priori neutrals, professionals del dret, perque s'estan vulnerant drets". EN aquest sentit, Tur recorda que "si un viatger considera que s'estan vulnerant els seus drets te tot el dret de presentar una denuncia als organismes pertinents".