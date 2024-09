El sector de la enfermería insiste en reclamar más enfermeras en los centros escolares

El curso escolar 2024/25 está a punto de comenzar. Y lo hace sin una enfermera o enfermero fijos en cada centro escolar, tal y como prometía el programa 'Salut i Escola' impulsado por la Generalitat. Por este motivo, el sindicato mayoritario del sector, el SATSE, insiste en reclamar esta presencia de una enfermera en cada centro, que esté en plantilla y que pueda atender a los alumnos toda la jornada, en lugar de estar sólo dos horas a la semana como pasa en algunos centros y en el mejor de los casos. Lo hace respaldado por una encuesta que hicieron hace menos de un año y que desvelaba que el 89% de los profesores encuestados reconocía que no tienen un profesional de la sanidad en el centro, el 90% decía que había alumnos con patologías y el 93% cree que es necesaria la presencia de una enfermera en su centro escolar todo el día.

Una necesidad lógica

De esta situación hemos podido hablar con el portavoz del SATSE, David Oliver, que recuerda que "en este caso no pedimos, volvemos a pedir, que haya una enfermera en plantilla y ajornada completa en cada centro. Digo volvemos a pedir porque llevamos ya muchos años pidiendo esta medida. Sí que existe el programa 'Salut i Escola', pero no es como se nos vendió, ya que sí que en algunos casos hay enfermera, pero sólo está unas pocas horas a la semana. En otros territorios existe esta figura y va muy bien, no entendemos por qué no se implanta aquí".

Y es que, como apunta Oliver, "estamos hablando de una etapa de la vida en la que el adolescente está creando hábitos de salud y necesita mucho conocimiento, así que esta figura supone una gran ayuda, ya que además de atender posibles problemas de salud permite que los alumnos se suelten a la hora de hablar de sus problemas. Por ejemplo, problemas de adicciones o sobre salud sexual también se podrían tratar a través de esta figura. Podemos detectar una puerta de entrada a cualquier problema psicológico, pero aparte de eso los jóvenes se apoyan en las redes y no en los profesionales. Estamos perdiendo la oportunidad para que los alumnos tengan mas conocimiento sobre su salud y tengan una mejor salud".

Una iniciativa aplicada a medias

Oliver recuerda que la Generalitat impulsó el programa 'Salut i Escola', pero que no lo ha hecho de la manera que prometió. Además, la nula comunicación por parte del gobierno y el constante cambio de gobernantes impide poder establecer un diálogo con las instituciones para encontrar una solución: "El motivo no lo sabemos, porque además cada año se cambia a los responsables de cada consellería, así que cada vez tenemos que explicar lo mismo y van pasando los años y nadie lo tira adelante. Es algo necesario porque, por ejemplo, cuando unos padres tienen que abandonar el puesto de trabajo para llevar a su hijo o hija al médico o porque hay alguna urgencia, todo esto lo facilitaría la presencia de una enfermera en cada centro. En este plan 'Salut i Escola' sí que hay una enfermera cerca de centros escolares e incluso que atienden a los centros dos horas por semana, además hay centros que ni piden esta figura, pero creemos que ha sido mas la intención de colgarse medallas por parte de las administraciones haciendo el mínimo para cumplir con el papel y ya está, pero no es suficiente".

De hecho, Oliver explica que "en los institutos en los que hay esta enfermera de 'Salut i Escola' realmente los niños están más abiertos a hablar de problemas tanto sanitarios como higienicos, no entendemos como no se hace esta figura extensible a todos los centros y durante todo el día. No es un coste, es una inversión, porque en esta etapa de la vida es muy importante tener conocimiento de salud e higiene".