El sector agrícola, sorprendido porque la Generalitat reclama ahora la devolución de las ayudas de 2022

Sorpresa mayúscula entre el sector agrícola. Los agricultores que se dedican a la fruta dulce y la fruta seca denuncian que el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya les está reclamando la devolución de parte de las ayudas que se les concedieron para paliar los efectos de las heladas que provocaron unos efectos devastadores en el campo, malbaratando mucha fruta.

Pagar por un error ajeno

Según ha confirmado a 'La Ciutat' el responsable de fruta dulce del sindicato unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, "el departamento lo ha recalculado y ahora, además de devolver el dinero que en principio se nos ha dicho que no nos correspondía, tenemos que devolverlo con intereses. Si fuera responsabilidad nuestra lo entenderíamos o algo de mala fe, pero es un error del departamento, y cuando es un error suyo, que además te pidan intereses, es lo que no entendemos".

Gardeñes cuantifica este error recordando que "se destinaron 32 millones de euros el 2022 por las heladas cuando se tenían que destinar 18. No es que sobrara una cantidad reducida, es que sobraron 14 millones de euros".

Un error por el que "en una empresa privada, una persona que se equivoque asi estaría en la calle. Aquí no tuvimos tiempo de revisar los expedientes cuando ahora los que están mirando son los de 2022. Hay más de 10.000 expedientes aún por resolver. Además, estamos sin gobierno desde hace un buen tiempo y no se hace el trabajo cuando se tiene que hacer", lamenta el responsable de fruta dulce de Unió de Pagesos.

No sólo eso, sinó que Gardeñes recuerda que "tenemos muchos temas abiertos, por ejemplo desde septiembre de 2023 con el problema de los árboles muertos, que en principio saldrá una orden en julio, pero las primeras revisiones fueron en septiembre de 2023. Trabajar con un departamento que no solventa los problemas es frustrante, hay agricultores que no han podido recoger ni una cereza. Todo son buenas palabras desde las administraciones pero cuando tienes que ayudar a un sector no lo haces, y además se nos ha encarecido mucho todo, todo se ha multiplicado".

Una reunión urgente que no llega

De hecho, ante esta situación totalmente imprevista para los trabajadores del campo, el sector ha solicitado una reunión con la administración. Según cuenta Gardeñes, no se trata de una reunión para protestar contra esta devolución sino "porque lo que pedimos son plazos a la hora de poder devolver esto, no podemos devolverlo ahora de golpe". Una reunión por la que "aún no hemos tenido respuesta. Hace tiempo que se ha hecho evidente que esto de trabajar sin gobierno no va bien, parece que pase de todo y que no se haga nada. O formamos ya gobierno en Catalunya o no sé cómo acabaremos, porque aparte de las ayudas había otras como las de la sequía que también han dado problemas".

Un plazo demasiado corto

Según ha confirmado Gardeñes, "se nos ha comunicado que en 15 días podemos presentar recursos, y ya se está acabando el plazo, por eso lo que queremos es esta reunión urgente para solventar todos estos temas ante el director general".

Sobre a cuántos agricultores afecta esta reclamación, Gardeñes no puede confirmar la cifra exacta, pero avisa que "lo que sí sabemos son casos de compañeros que nos llaman diciendo que les ha llegado la carta certificada comunicándoles que tienen que devolver las ayudas y con intereses. Nos consultan por si es así y les decimos que sí, porque es que hay mucha sorpresa por el hecho de que se reclame con intereses".

Hacienda, un palo más

No sólo se tendrá que devolver esta cantidad con intereses, sino que también se tiene que volver a incluir en la declaración de la Renta, como ya se hizo cuando se recibieron estas ayudas. Gardeñes lamenta que esto "comportará otro gasto de gestoría de entre 100 y 200 euros".

Y es que además, este anuncio ha coincidido con el inicio de la campaña agrícola: "Todo lo que es el papeleo cada día se hace más duro, cada día por cualquier tramitación que tengamos que hacer se hace duro, y en tiempo de campaña es más duro aún. Hoy en día buscar papeles, llevarlos a la gestoría y hacer recursos a tiempo es muy complicado, y tienes que hacerlo siguiendo su calendario, que no concede ningún margen".