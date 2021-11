Save The Children alerta que un 25% de les adolescents pateix algun tipus de violència masclista

En una entrevista al Notícies Migdia, el director de Save The Children a Catalunya, Antoni Pérez, ha assegurat que el més preocupant, però, és que hi ha moltes noies que han patit algun tipus de violència masclista i no l’han denunciat. “Es produeixen moltes menys denúncies que en el col·lectiu de dones adultes”, ha apuntat Pérez.

El director de Save The Children a Catalunya també ha posat l’accent en la seva doble vulnerabilitat, com a “menors d’edat i per ser dones”. Per això, reclama recursos i una “doble mirada” per abordar el problema.

No se senten víctimes

Un altre element que juga en contra de fer aflorar la violència que pateixen les adolescents és que moltes d’elles no s’identifiquen com a víctimes i ho veuen “des de la distància”. Per això, Pérez demana “una educació en gènere i en criança positiva” des del naixement de les criatures per tal que creixin en una situació d’igualtat i sàpiguen “dir que no a la violència que es pot exercir envers elles”.

La pornografia

Aquesta entitat ha defensat una aposta contundent per a l’educació sexual i afectiva. El seu director a Catalunya també ha alertat del risc de la pornografia per als adolescents, ja que fomenta “la desigualtat, la violència i el masclisme”.