La SAREB vol deixar enrere el cartell de 'BANC DOLENT

La SAREB fa un balanç positiu del primer any des que ofereixen lloguer social a la ciutadania. A Catalunya, ja hi ha uns 5mil pisos amb aquestes característiques on hi viuen, majoritàriament, famílies monoparentals. Però si tenim en compte que segons les darreres dades de l'IDESCAT hi ha 347mil mil llars monoparentals, la SAREB no ajuda ni a l’1% d’aquestes famílies.

Lloguer social

És un pas petit, però ja és més del que havia ofert la SAREB des de la seva creació l’any 2013. Parlem d’un tipus de solucions que s’atorguen a famílies que ja viuen en els pisos que adquireix aquesta entitat. Un projecte que es va iniciar el passat abril de 2022, quan l’Estat es va convertir en el màxim accionista de la SAREB.

Els inquilins paguen un 30% de la seva renta. Tenint en compte que la mitjana de la renta de famílies monoparentals amb dos fills és petita, paguen un lloguer mitjà de 200 euros. I aquest es tracta d’un projecte del qual se'n beneficien tant la SAREB com les persones en situació de vinerabilitat.

"En permet que parc d'habitatges que no generen cap benefici per la SAREB, es converteixen en immobles que ens ajuden a cobrir les despeses de manteniment.", indica el president de la SAREB, Javier Torres.

Això, pel que fa el lloguer social que, per cert, l’entitat encara està estudiant 600 habitatges més per incloure’ls dins aquest paquet social.

Lloguer assequible

Però La SAREB assegura voler seguir el model europeu i ja té aparaulat amb en el BANC EUROPEU D’INVERSIONS una partida de 400 milions d’euros per llençar al mercat 800 pisos de lloguer assequible. I el conegut com a Projecte Viena, sembla que és a prop de convertir-se en realitat. "Estamos a pocos meses. O bien a final de año o en enero iniciaremos la licitación pública", añade Torres.

Ara bé, d’aquest tres projectes que els hem parlat, cap compta amb pisos ni a Barcelona ni l’Àrea Metropolitana. Però fent un càlcul hipotètic, tenint en compte que el lloguer assequible contempla pagament inferiors al 30% del valor de mercat, un pis de la SAREB a la capital catalana sortiria per uns 850 euros al mes.