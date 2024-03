Sant Vicenç dels Horts avisa que, sense inversions, "no pot fer res més" per reduir-ne el consum

En una entrevista a la Brúixola, l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, ha assegurat que, si la Generalitat no els ajuda amb les inversions que són necessàries per millorar la xarxa de canonades, no podran reduir el consum d'aigua: "Tenim la competència del subministrament en baixa però no tenim els recursos; no té sentit dir que ens sancionaran perquè no podem fer res més. Ja ens poden sancionar i no parar fins que tornin a pujar el llindar". L'alcalde ha dit que no vol caure en retrets però que cada administració ha de fer la seva feina.

Una xarxa molt deficient

Comino ha explicat que tenen una xarxa "en un estat molt dolent", amb moltes fuites. Per això, volen renovar les canonades que estan malmeses i instal·lar reguladores per poder reduir la pressió de l'aigua de forma automàtica i per sectors. Per posar al dia la seva infraestructura, necessitarien 1 milió d'euros cada any i l'alcalde ja ha deixat clar que "no tenen la capacitat econòmica per fer les inversions pel nostre compte". Segons l'alcalde, esten a l'espera de rebre aquestes subvencions que encara no han arribat per "l'allau de sol·licituds", segons l'Agència Catalana de l'Aigua.

Compromís de la ciutadania

Comino ha defensat la gestió que ha fet l'ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de la sequera. De fet, ha recordat que ja van començar a reduir la pressió de l'aigua a l'estiu passat per tal d'estalviar el màxim d'aigua possible tenint en compte els dèficits de les canonades. En aquest sentit, també ha reivindicat "el comportament cívic i responsable de la ciutadania". Segons les seves dades, el consum supera per poc els 100 litres per habitant i dia i només tenen al municipi 2 empreses grans consumidores d'aigua. En aquest sentit, també ha deixat clar que ara per ara no es plantegen sancionar a la ciutadania.