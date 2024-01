EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Sant Pau crea un vídeo que ajuda a diagnosticar els pacients que tenen migranyes amb aura

L’ha desenvolupat la Unitat de Cefalees i Neuràlgies del Servei de Neurologia i recull animacions de les 6 àuries visuals més freqüents. 1 de cada 3 pacients amb migranya presenta aura i experimenta patrons visuals molt concrets que sovint no saben com descriure amb paraules o dibuixos a la consulta. Per primer cop, neuròlegs, oftalmòlegs, pediatres i metges de família i d’urgències, tenen una eina, gratuïta i basada en el testimoni de pacients, per identificar-les. Simplement projectant les animacions d’AURAVISION i formulant aquesta pregunta, els metges podran diagnosticar més fàcilment els pacients amb migranya i aura visual. Carles Aguilar entrevista al Dr. Robert Belvís, Director de la Unitat de Cefalees i Neuràlgies del Servei de Neurologia de Sant Pau. Aquesta eina recopila en forma d’animacions les 6 àuries visuals més freqüents que presenten fins al 30% dels pacients amb migranya. De fet, les animacions es basen en el testimoni dels pacients, qui molts cops no saben ben bé com descriure amb paraules l’aura. La migranya és una malaltia que afecta el 12% de la població mundial. Una de cada tres persones amb migranya presenta aura, sent la manifestació més freqüent en forma de problema visual que dura menys d’una hora abans de l’inici del mal de cap, tot i que alguns pacients poden tenir aura i no desenvolupar mai el mal de cap.