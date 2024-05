Sant Adrià del Besòs apel·la a la "solidaritat metropolitana" per reubicar la incineradora

En una entrevista a la Brúixola, el regidor de Territori de Sant Adrià del Besòs, José Antonio Gras, ha plantejat de forma oficial i pública el tancament de la planta incineradora de residus que funciona des de fa més de 50 anys i on es cremen 900 tones de residus diàriament. Gras ha apel·lat a la "solidaritat metropolitana" per buscar una nova destinació que no estigui en un entorn urbà o un de natural que es pugui veure malmès per la incineradora.

El regidor ha reconegut que és un tema "molt complex" perquè cap ajuntament la vol al seu municipi però ha recordat que han assumit durant massa temps les "externalitats negatives" d'aquesta planta. En aquest sentit, l'ajuntament ha aprofitat la redacció del nou pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per presentar al·legacions i mostrar la seva disconformitat amb la consolidació d'activitats potencialment contaminants com la planta Tersa. També ha defensat que cal "repensar" la gestió dels residus i afavorir altres models més sostenibles. Durant la conversa, Gras ha admès que estan disposats a acollir la planta 25 anys més però "no vol imaginar-se" que la incineradora segueixi més enllà del 2050.