Salut posarà a prova un nou model d'atenció en deu centres ja existents

El Departament de Salut crearà deu centres d’atenció sanitària integral a principis de 2025. Serà en el marc d’una prova pilot que es durà a terme a deu CAP ja existents, en els quals es començarà a treballar de forma coordinada amb el Departament de Drets Socials. També s’hi aplicaran altres novetats en el funcionament que, si donen els resultats esperats, s’estendran a tot el sistema.

Aquest és el resultat principal de les reunions del comitè d’experts creat per la conselleria per millorar el sistema sanitari. En total, el grup ha presentat deu línies d’actuació i 25 mesures. Aquí s’inclouen des de la simplificació administrativa fins a la incorporació de nous perfils professionals, passant també per la millora de la prevenció. Aquests canvis es posaran a prova en els anomenats Centres de Salut Integrals de Referència (CSIR).

El president del comitè, Manel del Castillo, ha avançat que seran una realitat en els primers tres mesos de l’any. "El que hem presentat ara són idees treballades, però que s'hauran de concretar, mirant quins recursos necessiten, quines normes hi ha al respecte... El nostre objectiu és que, en el primer trimestre de 2025, es posin en marxa els deu CSIR. Després, deixarem que comencin a treballar i els valorarem a finals d'any", ha detallat.

Una mesura que beneficiarà els pacients dependents

Del Castillo ha remarcat que no es tracta de centres nous, sinó de centres d’atenció primària que ja existeixen i en els quals s’incorporaran els efectius de Drets Socials. Segons la consellera de Salut, Olga Pané, això serà clau per als pacients dependents: "Això no afectarà tots els pacients del centre, però sí aquells que tenen elements de dependència o de discapacitat. Per tant, simplificarem i farem sinèrgics els dispositius que tenim i, per extensió, els farem més eficients i podrem tractar més casos".

Una altra de les novetats que ha cridat l’atenció és la incorporació de la intel·ligència artificial al sistema. Serviria, per exemple, per transcriure les converses amb els pacients de manera més àgil i acurada. Per descomptat, després el professional hauria de verificar aquesta transcripció.