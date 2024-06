El Saló Internacional de Logística 2024 confirma el seu creixement constant i segueix fent passes de gegant

El SIL, el Saló Internacional de Logística, ja va per la seva 24a edició. Es tracta d'un dels salons per excel·lència al sector logístic, on les companyies presenten els seus projectes i les seves novetats en els metres quadrats amb els que compta el pavelló 8 de la Fira de Barcelona.

En un format de programa clàssic però amb contingut referent al sector logístic, hem pogut parlar, en primer terme, amb el delegat especial de l'estat al Consorci de la Zona Franca Barcelona, Pere Navarro, i amb la seva directora Blanca Sorigué.

A la segona hora hem pogut parlar amb el director general de l'empresa Districenter, Ricard Estragués, que ens ha explicat les novetats de la companyia respecte l'any passat. També hem fet una connexió amb el Gerard Sanz, que ens ha descobert un dels tresors d'aquest saló: El prototip d'un vehicle totalment autònom dissenyat per l'empresa Vaivé Logístics que s'encarregarà, d'aquí uns anys, de fer de repartidor de paqueteria.

A més, també hem celebrat una taula rodona al voltant del món de la logística: avenços en aquest darrer any, sensibilitat mediambiental i sobretot innovació. Una xerrada on han participat Ignasi Sayol, CEO de l'empresa Inprous i President de PIMEC Logística, Cristian Oller, director d'Operacions del Portfoli pel Sud d’Europa a Prologis, Marie Thepaut, General Manager d' Urbantz, companyia que desenvolupa softwaire d'entregues, i Albert Baldó, co-director i codundador de Vaive Logistics.