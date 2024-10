El Sabadell torna a batre rècord de beneficis amb 1.295 milions d’euros fins al setembre

L’entitat presidida per Josep Oliu atribueix els resultats al bon comportament del marge d’interessos, que puja fins als 3.476 milions d’euros, així com a l’evolució positiva d’actius i l’increment d’inversió en empreses, pimes i particulars. El conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, ha destacat que els resultats mostren de nou una millora en la rendibilitat i la solvència... i que això reforça la creació de valor per als accionistes de forma recurrent i el projecte en solitari de Banc Sabadell.

En aquest sentit, el Sabadell manté el seu compromís amb la capacitat de remuneració als accionistes. L’entitat té previst pagar en els propers 18 mesos un total de 2.900 milions en dividends a càrrec dels resultats del 2024 i el 2025, l’equivalent a un 30% del valor del banc en borsa.

I, per cert, encara sobre el Sabadell sàpiguen que s’ha nomenat Sergio Palavecino com a nou director general financer, en substitució de Leopoldo Alvear. Palavecino porta més de 20 anys formant part de l’entitat bancaria, i des de fa 4 anys era director general adjunt, responsable de Gestió Financera i Operacionis Corporatives, mà dreta precisament d’Alvear, a qui substituirà en el càrrec.