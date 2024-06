Ripoll es cola a l'examen d'història de la selectivitat catalana

Aquest dimecres és la segona jornada de les Proves d’Accés a la Universitat de Catalunya. Aquest matí els estudiants s’han examinat d’història o de filosofia (recordem que, tot i que ambdues assignatures són obligatòries al batxillerat, a la selectivitat poden escollir entre una o l’altra).

L’examen més comentat ha estat el d’història, ja que incloïa un text del 1937 en què l’alcalde de Ripoll de l’època defensava l’acollida de refugiats. Concretament, era una autorització per acollir una família al municipi, en què el batlle aprofitava per demanar a les autoritats que no posessin traves en aquesta mena de trasllats. Una altra pregunta era sobre un cartell de la dictadura franquista contra el comunisme, i també apareixien a la prova la Lliga Regionalista, la vaga de la Canadenca i l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, entre altres qüestions.

A filosofia, els alumnes s'han trobat amb preguntes sobre les Meditacions metafísiques de René Descartes, i sobre el Segon tractat sobre el govern civil de John Locke.

Nou optatives, a examen

Aquestes han estat les primeres proves del dia, que s’han fet a les nou. A les dotze ha arribat el torn d’algunes optatives: llatí, matemàtiques, anàlisi musical i ciències generals. A partir de les tres de la tarda, es faran, també simultàniament, els exàmens de literatura castellana, química, història de l’art, dibuix tècnic i història de la música i de la dansa.