Revolució mèdica en el camp de les malalties cardiovasclars

L’Àrea de Malalties del Cor de Bellvitge ha desenvolupat una eina digital per detectar en temps real el risc de patir un nou atac de cor. A través d’un panell de control digital, el projecte Artemis permet al metges fer un seguiment proactiu dels pacients amb major risc i "anticipar-se a possibles complicacions, intervenint d’una forma precoç i eficaç", indica a Onda Cero l'Ona Meroño, cardiòloga, directora del Programa de Cardiologia Preventiva i Comunitària.

Aquesta cardiòloga explica que, fins ara, si el pacient no contactava de forma proactiva, l’equip mèdic no s’assabentava de les incidències de salut més enllà de les visites de seguiment. “Ara podrem valorar molts paràmetres d’analítiques, dades biomètriques i altres proves mèdiques que poden influir en la bona o mala evolució del pacient”, recalca, per afegir: “Això ens permetrà saber què està passant en el moment; fer intervencions educatives, específiques i individualitzades i millorar els resultats a llarg termini”.

Aquesta prova pilot multidisciplinària marca un abans i un després pel que fa el seguiment d’aquesta malaltia cardiovascular. Principalment perquè s’elimina la demora temporal fent el seguiment postinfart de forma analògica.

Amb l’objectiu d’oferir una millor vida als pacients, esperen que aquesta prova s’estengui per molts més centres. Per això, entre d’altres raons, aquest programa ofereix formacions de dos dies a professionals del sector per ensenyar la seva forma de treballar.