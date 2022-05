Repassem la figura de Tarradellas tant aquí com a l'exili.

Repassem la figura d'un home d'estat, un polític que va saber gestionar la Generalitat en temps de franquisme, exiliat, però mantenint unes estructures d'una manera molt determinada per assegurar que quan es pogués recuperar al nostre país ho fes de forma ordenada i consensuada.

Amb Joan Esculies Serrat, autor d'un extens llibre sobre la figura de Tarradellas, parlem de les diferents etapes de la seva vida, dels seus encerts, dels seus orígens com a representant, del seu gran paper com a diplomàtic que era per poder gestionar moments tan complicats amb diligència.

