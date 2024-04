La renuncia de Xavi

Recordemos, el pasado 27 de enero. Es verdad que el motivo que argumentó el técnico catalán era muy loable. Entendía que él tenía que dar un paso al lado, se sacrificaba por el bien del grupo. Él no era importante y lo que trataba era de destensar el ambiente y bajar la presión que rodeaba al equipo en las últimas semanas y que había provocado, según su versión, los malos resultados recientes. Era un caramelo envenenado y una situación que podría convertirse en un Boomerang como así ha ocurrido unos meses después. Ahora, tan solo tres meses más tarde el técnico se encuentra con muchas más ganas de seguir y con ilusión, pero también manifestó que el Barcelona era cruel y poco gratificante algo que le va a perseguir durante mucho tiempo y que sonó muy extraño dicho de boca del jugador más importante que haya salido de la cantera del equipo junto con Leo Messi. Y ahora Xavi se lo repiensa y quiere seguir. Insisto, como les decía ayer, que para mí la continuidad de Xavi es lo mejor por muchos factores que ya hemos comentado entre los que existe la puesta por la cantera. El trabajo iniciado y que puede continuar y el conocimiento tanto de la liga, del idioma como del club. Pero las cosas han cambiado y los últimos reveses tanto en Europa como en la liga le colocan en una situación de cierta debilidad a la hora de tratar de negociar su continuidad con la directiva. Xavi solo debería seguir si cuenta con el respaldo absoluto de la junta y la confianza de todos los dirigentes de que es el hombre adecuado para continuar el año que viene. De lo contrario, la temporada ya empezará torcida y será algo parecido a lo que ocurrió en el segundo año de Ronald Koeman al frente del equipo en el que el presidente comenzó la temporada con él porque no tenía un sustituto mejor y sin estar convencido de las actitudes del holandés o de la idoneidad para el cargo. Es importante ver también cómo termina la plantilla esta temporada y si es cierta esa mejoría que se produjo durante estos meses entre el anuncio y la eliminación ante el Paris Saint-Germain y si esa sensación continúan para terminar el año. Y no solo eso, sino que la solución y la decisión deben ser inminentes, por cuanto la temporada está apunto de acabar y si es que no siguiera Xavi, por cualquier motivo, debería Conocerse o tener claro su sustituto lo antes posible para armar la mejor plantilla la temporada que viene. Y si continúa el entrenador actual para armar ya definitivamente el proyecto sólido de la temporada que viene. Lo dije en su momento y lo mantengo. Xavi se equivocó anunciando en diferido o adiós y de aquellos barros vienen estos lodos. Ojalá se resuelva de la mejor manera posible para el Barcelona, que buena falta le hace.