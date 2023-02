A rematar la liga

Ya no es solo por el hecho de llevar una diferencia de ocho puntos a estas alturas del campeonato, que son muchos, lo que significa que tienes que fallar en tres partidos, prácticamente perderlos y que tu rival no falle en ninguno de los suyos. Teniendo en cuenta que el Barcelona lleva 16 partidos sin perder , no parece una situación fácil de darse y menos teniendo en cuenta que en el calendario de la primera vuelta del Barcelona paso por los campos más difíciles y que en teoría en las jornadas que quedan tiene un calendario mucho más benigno no solo que el que vivió en la primera parte en la que has pulverizado todos los récords de victorias, sino incluso un calendario sensiblemente, mejor que el que afrontar a su más directo rival, el Real Madrid. A todo ello hay que añadir que los blancos tendrán que visitar el Camp Nou en una semanas en un partido que, en caso de perder les alejaría definitivamente de cualquier opción de quitarle el liderato a los barcelonistas y el título de liga.

Pero ya no es solo los números, contundentes y claros a favor del Barcelona, sino también las sensaciones que han venido ofreciendo ambos equipos en estas últimas semanas.

Excluyo a la Real Sociedad,que a pesar de estar realizando un gran campeonato está a 14 puntos del Barcelona, una diferencia que nunca se remontó y que parece absolutamente insalvable entre los donostiarras y los catalanes.

Pero volviendo a las sensaciones de los equipos en la liga, hay que unirle la tendencia Del Real Madrid dejándose muchos puntos en el pasado mes de enero y en el que el golpe de la derrota en la supercopa de España ante el Barcelona fue inversamente proporcional, al efecto que causó la victoria de los de Xavi en el torneo disputado en arabia saudi.

Además Ancelotti está perdiendo efectivos en forma de lesiones de jugadores muy importantes en el grupo y que están imposibilitándole rearmar a la plantilla para lo que viene en las próximas semanas.

Da la sensación de que el Real Madrid desconectará en liga a poco que se aleje, ahora lo justo para tratar de ser subcampeón y garantizarse la supercopa de España del año que viene y centrar sus objetivos en las otras dos competiciones en las que sobrevive: principalmente la liga de campeones ante un decaído Liverpool y la apasionante semifinal de la copa del rey precisamente ante el Barcelona.

Es conveniente la prudencia y frenar la euforia, pero es difícil no empezar a pensar que esta liga tiene el nombre del Barcelona ya escrito.