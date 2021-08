LA SIGNATURA 23/08

Regularidad

La liga la gana siempre el equipo que es más regular desde la primera jornada. El año pasado casi la sentenció el Atlético de Madrid ante los múltiples fallos de Barcelona y Real Madrid en la primera vuelta del campeonato. Y los puntos que se van en los partidos ya no vuelven jamas. El Barcelona comenzó bien la liga ofreciéndonos incluso uno mejor cara de la que podíamos esperar tras los múltiples e importantes cambios sufridos por la plantilla el último verano. Y sin embargo el equipo respondió con alegria, con actitud, con ganas y con fútbol. Les confesé la semana pasada que a pesar de ser de naturaleza optimista, ni me podía imaginar tan bien ni el de juego y tan temprano. Fue ante un buen rival, la Real Sociedad, que en teoría debe estar luchando por la zona alta de la clasificación, tan solo por detrás de los grandes aspirantes al título de liga. La primera salida liguera no era fácil, San Mamés, y sobre todo por la mágica vuelta del público. Aunque solo eran 10.500 espectadores atronaban y daban la sensación de ser muchos más. Eso hizo que el Athlétic volviera a crecerse y a demostrar la fiereza que siempre le ha caracterizado en su estadio. Fue un muy buen Athlétic, sobre todo mientras le duro el fuelle, algo más de una hora de partido. Pero porque el Barcelona no fue el Barcelona de la primera jornada? Ni siquiera en la actitud del equipo. Superado desde el pitido inicial salió como un equipo acobardado y temeroso. Mereció perder aunque el empate no fuera injusto del todo y porque a pesar del juego rojiblanco, las mejores ocasiones y más claras las tuvieron los hombres de Ronald Koeman, amén del gol posiblemente mal anulado a Ronald Araujo. Pero no nos debemos quedar en el análisis en esos detalles, si no en la regularidad que debe tener el equipo y en la inseguridad que genera un cambio tan a peor en solo una semana. Así no se ganan las ligas y máxime cuando el Atlético de Madrid te vuelve a demostrar y a decir que ellos no van a fallar ni a regalar muchos puntos. En positivo hay bastantes cosas, claro que si. Dos por encima de todas. El nuevo liderazgo de Frankie de Jong, que estuvo en todos los sitios e hizo un partido espectacular, y la calidad de Memphis en ataque, demostrando ya , poco a poco lo mucho que puede aportar al juego del equipo, en producción de goles y generando jugadas. No mucho más , hubo más sombras que luces y así se empiezan entregando puntos absurdos. Primer paso en falso, aunque queda mucho, mucho.