Es redueixen les xifres de mortalitat, però augmenten les temptatives

Les dades demostren que aquestes tasques per prevenir els suïcidis estan funcionant. Segons les xifres del 2023, s'han incrementat les temptatives, però han disminuït un 2% el nombre de morts respecte de l'any anterior. El Dr.Diego Palao, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya i director de Salut Mental del Parc Taulí, valora positivament aquesta reducció, però assegura que "cal que la tendència a la baixa es mantingui de manera sostinguda". Pel que fa al Pla de Prevenció explica que s'han fet campanyes per "donar a conèixer que el suïcidi és una qüestió de salut mental". Celebra que durant els últims dotze mesos "la majoria de les persones que venen als hospitals per una crisi suïcida han pensat fer-ho, però no han fet cap temptativa". Una de les mesures estrella del Pla és la posada en marxa del 061, un telèfon de prevenció al suïcidi integrat al SEM i que disposa d'un equip d'especialistes. El Dr. Palao recalca la importància de lluitar contra l'estigma social i, per això, han elaborat una guia amb col·lectius com universitats, educació secundària, la DGAIA o presons per conscienciar sobre aquest problema de salut.