La reducció de la jornada laboral: anàlisi de la proposta de Yolanda Díaz

La reducció de la jornada de trenta-vuit hores i mitja el 2024 i trenta-set i mitja el 2025 és una de les propostes de la vicepresidenta del govern espanyol i ministra de treball, Yolanda Díaz, per aquesta legislatura. De fet, està recollida a l'acord de govern firmat per PSOE i Sumar. L'objectiu és fer-ho sense que afecti les retribucions salarials. Els sindicats donen suport a la proposta, però no ho fa la patronal.



Sobre la preocupació de la patronal de pèrdua de productivitat, el professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliva CEU, Ramón Alonso, explica que "dependrà dels sectors", ja que alguns són més flexibles que d'altres. Considera que, conceptualment, és cert que si els treballadors tenen millors condicions, també seran més productius.



Alonso reconeix que aplicar la proposta de manera generalitzada "és la part més complicada". En el cas de la restauració, per exemple, explica que "es necessiten més hores de presencialitat i, probablement, s'hauria de reduir horaris de servei o ampliar la plantilla". Alonso ha reclamat que pel que fa al biaix de gènere "possiblement la solució està vinculada als sistemes de permisos de paternitat i maternitat".



Cal tenir un horari laboral tan llarg? En aquest sentit, el professor respon que "hauríem d'anar cap a una jornada més compacta", ja que "tenir un horari més seguit i amb parades més curtes, facilitaria la conciliació".