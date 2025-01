Entre el rècord de passatgers i la compra de la Casa Gomis: el futur incert del Prat

El futur de l’aeroport del Prat continua sent una incògnita, però la necessitat d’esclarir-lo es fa cada cop més urgent. Només portem dues setmanes de 2025 i ja hi ha hagut dues notícies que han fet revifar el debat. D’una banda, s’ha batut un nou rècord de passatgers, superant els 55 milions el 2024, una xifra que suposa el màxim teòric de la capacitat de la infraestructura. De l’altra, el Ministeri de Cultura hacomprat la Casa Gomis, ubicada a la Ricarda, l’espai natural amenaçat per la possible ampliació de l’aeroport.

I mentrestant, la comissió tècnica que ha de dissenyar la seva “modernització” continua treballant-hi. Així ho ha dit aquesta mateixa setmana la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que també ha desvinculat la compra de la Casa Gomis del futur de l’aeròdrom. "Es correspon a un interès de protecció patrimonial, i ho celebrem".

De fet, també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, assegura que l’adquisició s’ha fet només amb aquesta intenció. El també portaveu de Sumar, partit que s’ha posicionat sempre en contra de l’ampliació, remarca que, per ara, no hi ha cap projecte oficial per ampliar el Prat i que, per tant, “no es poden fer polítiques en base a futuribles”.

Sigui com sigui, la intenció d’obrir la Casa Gomis al públic no sembla compatible amb la proposta de fer créixer les pistes de l’aeroport per la Ricarda. El biòleg Joan Manel Llanos, membre de Zeroport i Ecologistes en Acció, ha admès a Onda Cero que el moviment els ha sorprès, però que el veuen amb escepticisme: "D'una banda, sí que sembla que podria ser positiu per frenar l'ampliació, perquè destaca el valor de la finca i l'obre al públic, però, de l'altra, que estigui en mans públiques tampoc és garantia de res". En aquest sentit, recorda que, amb l’anterior ampliació, del 2004, Aena va comprar la granja de la Ricarda, a priori, per protegir-la i la va acabar traslladant per fer la tercera pista.

Un debat polaritzat

L’encara alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que deixarà el càrrec demà mateix, celebra la compra de la Casa Gomis però, com Paneque i Urtasun, la desvincula de l’ampliació o no de l’aeroport. En declaracions a Onda Cero, Mijoler ha subratllat que és una qüestió d’interès cultural i natural. Sobre la necessitat de fer créixer la infraestructura, la posa en dubte i, en qualsevol cas, nega que s’hagi d’engrandir la pista. "El que cal és la inversió, si escau, en la descongestió de l'aeroport, i això passa per la terminal satèl·lit o per la millora de les terminals, però no per l'ampliació de la pista", ha afirmat.

En aquesta línia, des d’Ecologistes en Acció neguen la major: creuen que no cal créixer, sinó decréixer. Llanos argumenta que "no pot ser que un dia es lamenti l’augment de la temperatura de la Terra i l’endemà se celebri el rècord de passatgers al Prat". Dues qüestions, diu, que no es poden deslligar.

Aquest posicionament està als antípodes del de la majoria de sectors econòmics, i també del Col·legi d’Enginyers Aeronàutics de Catalunya. El seu vicepresident, Lluís Sala, alerta que l’aeroport arribarà aviat a un punt de congestió i que cal ampliar-lo. En una entrevista a La Brúixola d’Onda Cero ha dit que només hi ha una opció viable per fer-ho: "Conec totes les alternatives que es van presentar en el seu moment i la millor, des del punt de vista operatiu aeroportuari, és ampliar la pista del costat mar". Sala insta a decidir com més aviat millor el futur de l’aeroport i lamenta que les administracions, segons ell, ja facin tard.