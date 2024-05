Reclamacions de Salut Mental Catalunya als polítics electes del 12-M

Segons el darrer informe de l'Enquesta de Salut Mental de Catalunya del 2022, aproximadament una quarta part de la població experimenta malestar emocional. El perfil més afectat són les dones amb un 30% de diferència envers els homes. El darrer Pla de Salut apunta que una quarta part de la població a partir dels quinze anys experimenta problemes de salut mental, amb un augment del 3% respecte al 2019.



El responsable de Drets i Incidència de Salut Mental Catalunya, IvánCano, lamenta a 'La Brúixola' que "la ràtio de professionals es troba per sota de l'estàndard europeu". Des de SMC han elaborat un programa amb 14 punts que creuen imprescindible que abordi el pròxim govern de la Generalitat. Entre les propostes, Cano destaca el dret a la plena ciutadania, és a dir, a la no discriminació a persones que pateixen un malestar emocional.

Cano reclama també "reactivar la Comissió d'Estudi del Parlament que es va frenar amb la convocatòria d'eleccions", explica. Preguntat per la resposta política al problema, Cano considera que "tenen la bona predisposició, però volem accions concretes" i afegeix que "crec que anem per bon camí, però falta molt per avançar".



Sovint oblidem, però l'entorn de les persones que pateixen problemes de salut mental. Aquesta "és una reivindicacióhistòrica i la queixa persisteix", assegura. Amb tot, el responsable de Drets i Incidència de SMC, IvánCano, recalca que "la salut mental ha de ser un punt central del proper govern".