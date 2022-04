Recaptarà més l'estat enguany amb la pujada de preus?

Son moltes les conseqüències que té el conflicte armat entre Rusia i Ucraïna en la nostra economia. sobretot per l'increment de matèries primeres, de l'energia i per tant per l'augment de preus generalitzar.

Si li sumem l'increment de la inflació ens trobem en la situació que hi ha una pujada en fred de l'Irpf, per tant augmenta el que l'estat recapta dels contribuents.

Si tenim en compte que no pugen els preus, tenim pèrdua de poder adquisitiu i per això serà molt important veure com el govern destina aquests diners a impulsar l'economia i controlar l'escalada de preus.

Ens ho explica Iñaki Jimenez Largo al nits de ràdio amb David Cervelló