Al setembre ja va estar tancat per manca d’aliments i diners. Ara ha rebut els recursos necessaris per reobrir però només cobriran fins a finals d’any. Per això reclamen a l’Institut Municipal de Serveis Socials que es faci càrrec de part del finançament del projecte perquè si no, afirmen, hauran de tancar de manera definitiva. N’hem parlat amb ells.