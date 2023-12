Raquel Martí (Unrwa Espanya) sobre la situació a la franja de Gaza: "Mai s'havia assassinat tants treballadors de les Nacions Unides"

El 80% de la població de Gaza depèn de l'ajuda humanitària, una situació que estan patint actualment més de 2 milions d'habitants de la franja. D'aquests, més d'1 milió i mig de persones són refugiats palestins. La directora executiva d'Unrwa Espanya, Raquel Martí, assegura que "cada dia penses que no pot anar a pitjor, i va a pitjor". Explica que no hi ha cap lloc seguir i que l'ajuda humanitària no es pot repartir a causa dels bombardejos. Des de l'agència de l'ONU pels refugiats palestins, denuncien que han mort "més de 200 persones a les seves escoles". Martí explica que tenen 156 instal·lacions entre escoles i clíniques i lamenta que "ja no podem oferir més refugis". Aquests centres estan preparats per acollir 2.000 persones, però n'acullen 10.000.

Les condicions a la zona són extremes. Els hospitals que encara funcionen ho fan parcialment, a causa de la falta d'electricitat. Raquel Martí assegura que "els camions que van entrar durant la pausa no han estat suficients". Explica que a la zona Nord no hi ha aigua perquè "Israel la va tallar des de l'inici de l'ofensiva" i que el 60% del territori ha quedat destruït.

La directora executiva d'Unrwa assegura que no havien vist una catàstrofe com la de Gaza en tota la història de l'ONU i que "Mai s'havia assassinat tants treballadors de les Nacions Unides". Des de 'La Brúixola' Martí ha instat als governs a "que no confonguin la totalitat de la població de Gaza amb Hamàs" i reclama ajudes econòmiques tant per atendre els refugiats ara, com per ajudar a una posterior reconstrucció del territori amb la fi del conflicte.