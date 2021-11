Quina decoració hi havia als vostres televisors?

Aquesta setmana volem recordar els televisors que eren el centre de les cases fa un parell de dècades. Com eren els televisors de casa, els de raigs catòdics, els que permetien posar figuretes sobre el televisor a mode de petit altar.

Quan no hi havia comandament a distància, quan per canviar de canal calia aixecar-se del sofà i anar fins a la tele, quan calia sintonitzar els canals amb molt de tacte, ja que si et passaves una mica de la rosqueta, ja perdies el senyal.

Recordarem totes aquestes anècdotes amb els nostres tribuneros.

En parlem tot fent humor avui al nits de ràdio amb David Cervelló