Qui pot omplir el buit que pateixen els mercats municipals?

Els mercats son un clar exemple d’aquesta paradoxa. Cada vegada hi ha menys paradistes, d’avançada edat i, fins i tot, parades buides. Per això la Diputació de Barcelona ha iniciat un pla pilot a Sant Boi, Manlleu i Mataró amb l’objectiu de formar Auxiliars de mercat i garantir un relleu generacional.

Amb el pas dels anys, els fills i les filles dels paradistes s’han desentès del negoci familiar i no hi ha candidats per heretar el seu espai al mercat municipal. L'Olga Serra, diputada de comerç i consum de la Diba, explica a Onda Cero que el projecte "neix amb l’objectiu de cobrir aquesta doble necessitat".

Entre els mesos d’octubre i novembre, 30 persones escollides pels serveis d’ocupació dels municipis de Sant Boi, Manlleu i Mataró, s’estan formant per ser Auxiliars de Mercats i rebent coneixement d’emprenedoria. El Javi, de 43 anys i amb una situació laboral complexa, és un d’ells. Li agrada molt treballar de cara al públic i l'ambient que es viu als mercats, per això "estic aprenent per aconseguir en un futur ser paradista".

Per conèixer de primera mà com és l’ofici, la part pràctica la realitzen a les parades buides del mercat. El Javi, en el seu cas, al Mercat Municipal de Torre de la Vila, a Sant Boi. Però ell juga amb cert avantatge, perquè el seu interès pel món dels mercats li ve de família. Ara viu amb molta il·lusió i certa part de nostàlgia la seva segona etapa laboral com a paradista. "Una de les meves primeres feienes va ser en una parada on veníem peix" en una època ben diferent. I afegeix que "aleshores els mercats s'omplien pels matins i l'ambient era fantàstic".

En un futur no molt llunyà, li agradaria regentar una parada ja sigui en el sector de la carn o l’aviram. Gent com el Javi poden tornar a omplir de vida els mercats. Uns espais que han de regenerar-se i adaptar-se als nous moments. Segons la impulsora del projecte, "el futur dels mercats no està en perill". De fet, ja hi ha 20 municipis més interessats en adherir-se al projecte que neix amb una voluntat de permanència.