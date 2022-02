La Pepita Piquer no recorda que la seva germana Flora i la seva amiga ‘Anita’, amb qui conversa sovint, van morir fa molt de temps. Tampoc que té quatre fills ni que ja no treballa a la fàbrica de caramels del carrer de Trafalgar, com quan era jove. Una de les seves grans obsessions va ser que els seus fills no la portessin a una residència quan fos gran, però l'Alzheimer fa estralls i acaben ingressant-la.